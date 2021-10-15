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بعد عمليات تحميل بالملايين..«أبل الأمريكية» تخضع لطلب الصين وتستبعد برنامجين للقرآن والإنجيل

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بعد عمليات تحميل بالملايين..«أبل الأمريكية» تخضع لطلب الصين وتستبعد برنامجين للقرآن والإنجيل بعد عمليات تحميل بالملايين..«أبل الأمريكية» تخضع لطلب الصين وتستبعد برنامجين للقرآن والإنجيل

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قامت شركة أبل الأمريكية للبرمجيات بإلغاء تطبيقين للقرآن والإنجيل وذلك بسبب اعتراض المسؤولين الصينيين عليهمامتهمين الشركة بانتهاك القوانين الخاصة بما أسموه بالنصوص الدينية غير المشروعة«.

وقال موقع انسايدر الأمريكي في تقرير له اليوم إن الشركة بررت الاستجابة للطلب الصيني لإلغاء التطبيقين، بأن بنودها الخاصة بسياسة حقوق الإنسان تلزم الشركة بالامتثال بالقوانين المحلية.

وذكر التقرير أن التطبيقين يطلق عليهما اسم «القرآن المجيد»، بينما يسمى الانجيل«شجرة الزيتون»، حيث قامت إدارة الرقابة بموقع الشركة بحذفهما. وأكد التقرير أن تطبيق القرآن المجيد جرى تحميله أكثر من مليون مرة من متجر جوجل بلاي، في حين تم تحميل إنجيل «شجرة الزيتون ما يزيد على مليون مرة.

وأكد مطور تطبيق القرآن المجيد أنه تم حذفه من متجر تطبيقات الصين، وقال رئيس إدارة البيانات بباكستان، حسن شفيق أحمد، إن الشركة حذفت التطبيق لان الإدارة السيبرانية الصينية تقول إنه يشمل محتوى «غير قانوني» لا يتماشى مع ضوابط المراجعة الخاصة بمتجر التطبيقات. في حين لم يرد مطور تطبيق «شجرة الزيتون» للتعليق

يذكر أن الصينية قامت بشكل منهجي باضطهاد أقلية الأيغور المسلمة، واعتقلت نحو مليون منهم بحسب تقارير حقوقية.

المصرى اليوم

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