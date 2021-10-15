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محمود محيى الدين يبحث مع قيادات لبنان احتياجاته الاقتصادية الأسبوع المقبل

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محمود محيى الدين يبحث مع قيادات لبنان احتياجاته الاقتصادية الأسبوع المقبل محمود محيى الدين يبحث مع قيادات لبنان احتياجاته الاقتصادية الأسبوع المقبل

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يزور ‏الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي الممثل ‏لمجموعة الدول العربية، بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بيروت الأسبوع المقبل. والهدف من الزيارة ‏هو البحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين تفاصيل أولوياتهم في المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والمالية وذلك في إطار جهود التعاون مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادي.

من المتوقع طبقا لبيان صحفى، أن يلتقي الدكتور محمود محيي الدين خلال الزيارة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الدكتور نبيه بري ورئيس الدكتور نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة شامي ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير الموارد المائية والكهربائية وليد فياض، كما سيلتقي في مستهل اجتماعاته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

المصرى اليوم

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