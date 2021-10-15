حقوق العامل بعد الوفاة وعدم إنهاء العقد.. تعرف على قانون «العمل» المنظور أمام «الشيوخ»

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بدأت لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ منذ ايام مناقشة قانون العمل الجديد، بعد احالته اليها من مجلس النواب حيث انتهت لجنة القوى العاملة بالنواب من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الماضى .

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد وفقا لمذكرته الايضاحية، إلى الحفاظ على حقوق العامل سواء في حالة وفاة صاحب العمل أو حقوق أسرة العامل حال وفاته، والأصل استمرار عقد العمل للعامل حتى مع وفاة صاحب العمل، بحسب مشروع القانون.

ووفقا لمشروع القانون يستمر عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

ووفقا لمشروع القانون يصرف صاحب العمل لأسرة العامل المتوفي ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونظم القانون الأجر المستحق لأسرة العامل الذي توفى أثناء القيام بعمله ،وتصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وكذلك الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي .

كما أعفي المشروع العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوي القضائية ضد أصحاب العمل، ووفقا للنص تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وحول نظام مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات حدد المشروع عدد من البنود كالتالى: لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عاما.

- ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لبعد الـ60.

كما يحق للعامل الاستمرار في عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

و يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي.

و تكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن.

و تحسب المكافأة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج

و فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، حدد القانون، الخدمات التي يقدمها صندوق حماية العمالة غير المنتظمة والتي تتمثل فيما يلي:

توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم، والنفقات العلاجية والخدمات الطبية وتقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمانسبات