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مفتي الجمهورية: ترك سيدنا محمد لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع ()

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مفتي الجمهورية: ترك سيدنا محمد لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع (فيديو) مفتي الجمهورية: ترك سيدنا محمد لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع ()

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن ترْك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع، ولذلك فإن المسلمين قد أبدعوا كثيرا من الأمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة لأن لها أصلًا في الدين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المتطرفين يضيِّقون واسعًا بهذا الفهم الخاطئ للترْك، وعليه يحرِّمون كثيرًا من الأمور كالاحتفال بالمولد النبوي بحجة أن النبي عليه السلام لم يفعلها.

وأضاف المفتي أننا نترك الأمر وننتهي لأجل النهي الثابت لذلك الأمر، ولا عبرة لكلام هؤلاء المتطرفين والذين يمثلون منظومة متكاملة من الابتعاد عن المنهج الحقيقي؛ فنحن نتعامل مع الأحاديث الشريفة بدرجاتها المختلفة حتى الضعيف نعتد به في فضائل الأعمال، أما المكذوب فلا نلتفت إليه.

المصرى اليوم

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