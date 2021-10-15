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تعرف علي موعد انتهاء استخراج اشتراكات الطلبة في القطارات

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تعرف علي موعد انتهاء استخراج اشتراكات الطلبة في القطارات تعرف علي موعد انتهاء استخراج اشتراكات الطلبة في القطارات

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أعلنت هيئة السكة الحديد أن استخراج اشتراكات طلبة الجامعات والمدارس مستمر حتي يوم ٣٠ أكتوبر الجاري بمكاتب الاشتراكات في المحطات المركزية.

وأشارت الهيئة أن العمل مستمر في العطلات الرسمية وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي.

وأوضحت أن مكاتب الاشتراكات ستعمل على فترتين (صباحية ومسائية) من ٧ صباحًا حتي ١١ مساءًا وذلك حتي نهاية شهر أكتوبر الجاري، ويستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة من السابعة حتي الثالثة عصرًا.

وقد تم وضع اللوحات الارشادية على شبابيك صرف الاشتراكات توضح شروط استخراج الاشتراكات.

وأشارت أنه يتم اتخاذ كافة اجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الاجراءات الاحترازية ضد ، في التعامل مع جمهور الركاب وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية .

المصرى اليوم

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