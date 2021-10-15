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وزير التجارة يشيد بتفاعل خطباء الجمعة في التحذير من جريمة التستر التجاري

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وزير التجارة يشيد بتفاعل خطباء الجمعة في التحذير من جريمة التستر التجاري وزير التجارة يشيد بتفاعل خطباء الجمعة في التحذير من جريمة التستر التجاري
عبر تغريدة قدَّم فيها الشكر لوزير الشؤون الإسلامية وأئمة الجوامع

وزير التجارة يشيد بتفاعل خطباء الجمعة في التحذير من جريمة التستر التجاري

أثنى وزير التجارة والإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تفاعُل خطباء الجمعة في عموم مناطق اليوم للتحذير من جريمة التستر التجاري، مقدمًا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والخطباء على مواكبة ما يهم المجتمع.

جاء ذلك في تغريدة للوزير القصبي عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، قال فيها: "سرَّني اليوم التفاعل الكبير من منابر الجمعة للتحذير من جريمة التستر التجاري، وبيان مخاطرها على وطننا الغالي".

وأضاف: "الشكر الجزيل لأخي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ولأئمة الجوامع على مواكبة خطبهم ما يهم المجتمع، ويصلح شأنه".

جدير بالذكر أن منابر الجمعة بالسعودية تشهد منذ تولي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ مهام الوزارة قبل ثلاث سنوات نقلة نوعية في نوعية الطرح للموضوعات التي تواكب حاجة المجتمع، وتلامس المستجدات وحديث الساعة، وتحث على الالتفاف حول القيادة الرشيدة، والاجتماع وعدم الفرقة، والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين مطية لتنفيذ مخططاتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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