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مروان سعدان "فتحاوي" حتى 2023

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مروان سعدان "فتحاوي" حتى 2023 مروان سعدان "فتحاوي" حتى 2023
بعد المستويات المميزة التي قدمها

مروان سعدان

أعلنت إدارة نادي الفتح تمديد عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم المغربي مروان سعدان عامًا إضافيًّا؛ لينتهي في 2023؛ وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ قدومه في مايو 2019م؛ وهو ما أهَّله لحجز مكانه أساسيًّا في تشكيلة المدير الفني السيد يانييك فيريرا.

من جانبه، أبدى اللاعب مروان سعدان سعادته الغامرة بالاستمرار مع النموذجي موسمًا إضافيًّا، مشيرًا إلى أن المفاوضات لتجديد العقد جاءت سلسة للرغبة المتبادلة بين الطرفين، مقدمًا شكره لإدارة النادي برئاسة المهندس سعد العفالق لحرصها على توفير الاستقرار النفسي والذهني للاعبين.

وفي سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بالأحساء استعدادًا لمواجهة ضيفه التعاون الأحد القادم ضمن الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدير الفني، السيد يانييك فيريرا، في التدريبات على الجانب التكتيكي؛ إذ طبَّق تمارين خاصة في الجانبَيْن الدفاعي والهجومي، وفي الجزء الأخير من المران قسَّم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى مناورة شهدت تنافسًا مثيرًا بين اللاعبين.

وشهدت تدريبات اليوم مشاركة المغربي مروان سعدان بعد عودته من تمثيل منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات 2022. من جانبه، واصل المغربي مراد باتنا استكمال برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.الفتح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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