فضل المعلم بـ «ثقافة الجيزة»

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نظمت مكتبة دور التربية الثقافية محاضرة بعنوان «فضل المعلم»، تناول خلالها مسؤول النشاط دور المعلم باعتباره الركن الاساسي في العملية التعليمية والتربوية، وحامل رسالة العلم، وعلى عاتقه تنهض المجتمعات وترتقي الأجيال، بالاضافة إلى ورشة حكي لقصة «النملة والجندب» تاليف شركة كيزوت، التي تدور أحداثها حول ادراك قيمة العمل وأهميته.

كما قدمت مكتبة الكوم الاحمر الثقافية ورشة حكي بعنوان «أهمية العلم»، تناول خلالها مسؤول النشاط الحديث عن أهمية العلم في رفعة شأن الأوطان، وتحقيق التنمية ونهضة المجتمعات، فيما عقدت مكتبة منشأة البكاري ندوة بعنوان «قطرة ماء تساوي حياة» تضمنت التأكيد على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، باعتبارها مصدر الحياة على الأرض والحفاظ عليها حفاظ على حياة الإنسان، كما أقامت مكتبة القطورى الثقافية مسابقة في المعلومات التاريخية.

ونفذ قصر ثقافة الجيزة مجموعة ورش للتدريب على «الجمباز، الغناء، الكمان، البيانو»، بالإضافة إلى ورشة لتنفيذ لوحة من الفوم والورق الملون، وكذلك أقامت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنون تشكيلية لتعليم رسم منظر طبيعي بالألوان المائية، وأخرى لرسم شخصيات كرتونية، بجانب تعليم فن الكوريشيه، كما نفذت مكتبة السلام ورشة فنون تشكيلية لتزيين المكتبة بمشاركة الرواد، وضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي، ناقشت مكتبة ساقية مكي الثقافية كتاب «غير حياتك في ٣٠ يوم» تأليف د. ابراهيم الفقي، الذي يتكون من مجموعة من المقولات والقصص الواقعية التي تهدف إلى التحلي بالتسامح وعدم فقدان الأمل، والتمسك بالثقة بالله وبأنفسنا لنستطيع تحقيق الأهداف؛ وعقدت مركز احمد عرابي مسابقة في التلخيص لقصة«عش الحروف» تأليف عبدالتواب يوسف.