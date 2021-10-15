«قومي المرأة» يهنئ السوبرانو فاطمة سعيد لحصولها على جائزة «أوبوس كلاسيك»

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة إلى السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، لحصولها على جائزة «أوبوس كلاسيك»، إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها وفخرها بما حققته السوبرانو فاطمة سعيد وحصولها على هذه الجائزة العالمية، وتكريمها على أكبر مسارح مدينة برلين الالمانية، مؤكدة أنها نموذج نسائي يحتذى به، مشيرة إلى أن الاصرار والتحدي ومواصلة العمل هو الطريق نحو النجاح والتفوق في جميع المجالات، متمنية لها مزيد من النجاح والتوفيق.