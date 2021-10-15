تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع (صور)

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كشفت العديد من المواقع اللبنانية، بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على إحدى الطرق العامة وتم نقله إلى المستشفي.

ونشر الإعلامي اللبناني دومينيك بن حنا صورة لسيارة كفوري، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «توتير»، وعلق عليها قائلاً :«الحمد لله عالسلامة للنجم وائل كفورى الذي تعرض لحادث سير مروع»

سيارة وائل كفوري

وكان ​وائل كفوري​، قد طرح مؤخرًا أغنية «​البنت القوية​»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

سيارة وائل كفوري

وهي من كلمات وألحان الفنان ​سليم عساف​ وتوزيع ​عمر صباغ​ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبوشديد.