مناقشة مشاكل مياه الصرف الصحي بالمجاورة ١٤ بقرية فنارة بالإسماعيلية

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عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الاسماعيلية، اجتماعا لمناقشة مشاكل مياه الصرف الصحي بالمجاورة ١٤ بقرية فنارة بمركز ومدينة فايد، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس محمد عطية، وكيل وزارة الري والموارد المائية، وإسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندسة مروه فوزى رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع أفادت رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من محطة رفع صرف صحي فنارة وجاري مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لبدء استلام المحطة بالتوازي مع استلام الشبكات، وجاري تركيب الطلمبات الخاصة بمحطة معالجة صرف صحى فايد، وذلك تمهيدا لبدء تجارب التشغيل ونجاح العينة وذلك في خلال شهر من تاريخه.

ووجه نائب المحافظ بتكليف رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، باتخاذ اللازم نحو سرعة نهو إجراءات استلام محطة معالجة صرف صحى فايد وبدء تشغيل المحطة وذلك في موعد غايته شهر من تاريخه.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تسليم محطة معالجة صرف صحى فنارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لبدء استلام المحطة بالتوازي مع استلام الشبكات. وبالنسبة لحل مشكلة مياه الصرف الصحي، اقترح انشاء مصارف مغطاة، وإنشاء مصارف زراعية مكشوفه، وبحث مصدر المياه بمزارع القوات المسلحة بالمنطقة.

وانتهى الاجتماع إلى قيام الشعبة الهندسية، باتخاذ اللازم نحو تعميق مصرف الصرف بمزرعة فنارة بعمق (٣) متر وتوسعة قطر الماسورة حتى يتسنى حل مشكلة الرشح الناتجة من الصرف.

وتكليف مدير الصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة تضم رئيس مركز ومدينة فايد، ومدير صرف السويس، ووكيل وزارة الزراعة، ومندوب من الري، تكون مهمتها عمل معاينة على الطبيعة لتحديد مصدر مياه الرشح من المصارف الفرعية، أو أماكن صرفها بمنطقة الزراعة المحصورة بين السكة الحديد وترعة السويس، وتحديد مآخذ الري بالمنطقة، وتحديد أماكن الصرف من عدمه، ووضع الحلول والبدائل لتلك المشكلة، وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج المعاينة والعرض على نائب المحافظ.