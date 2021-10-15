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مران الإسماعيلي .. عودة المحمدي وغياب طلعت يوسف وتدريبات بدنية للاعبين

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مران الإسماعيلي .. عودة المحمدي وغياب طلعت يوسف وتدريبات بدنية للاعبين مران الإسماعيلي .. عودة المحمدي وغياب طلعت يوسف وتدريبات بدنية للاعبين

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واصل الفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلية تدريباته مساء الجمعة، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الأهلى في الجولة الافتتاحية من النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز.

مران اليوم اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية، وسط غياب للمدير الفنى طلعت يوسف بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث قاد المران محمد إبراهيم ومحمد حمص، مدربا الفريق.

وتطرق المران لتدريبات بدنية تحت إشراف الدكتور أحمد عبداللطيف مدرب الأحمال والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وشهد المران عودة باهر المحمدي مدافع الدراويش الدولي بعد انتهاء الاجندة الدولية ومشاركته مع منتخب في مباراتي ليبيا.

واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب تم من خلالها تصحيح بعض الأخطاء والوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

المصرى اليوم

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