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يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح برومو «ببتدي م الزيرو»

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عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح برومو «ببتدي م الزيرو» يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح برومو «ببتدي م الزيرو»

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تصدر هاشتاج #ببتدي م الزيرو أغنية النجم الكبير الجديدة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة من طرح برومو الأغنية.

وطرح عمرو دياب صباح اليوم الجمعة برومو أغنيته الجديدة «ببتدي م الزيرو» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

«ببتدي م الزيرو».. كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب تصدر قائمة الأكثر استماعا في الكويت والسعودية وقطر والإمارات والأردن بأغنية «انت الحظ».

وكان عمرو دياب قد طرح «انت الحظ» عبر خدمة إحدى شركات المحمول وتطبيق أنغامي في ، وكذلك تصدرت تريند موقع يوتيوب في الإمارات فور طرحها هناك على تطبيق الفيديوهات الشهير.

أغنية «انت الحظ» كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

المصرى اليوم

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