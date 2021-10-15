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تصدر هاشتاج #ببتدي م الزيرو أغنية النجم الكبير عمرو دياب الجديدة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة من طرح برومو الأغنية.

وطرح عمرو دياب صباح اليوم الجمعة برومو أغنيته الجديدة «ببتدي م الزيرو» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

«ببتدي م الزيرو».. كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب تصدر قائمة الأكثر استماعا في الكويت والسعودية وقطر والإمارات والأردن بأغنية «انت الحظ».

وكان عمرو دياب قد طرح «انت الحظ» عبر خدمة إحدى شركات المحمول وتطبيق أنغامي في مصر، وكذلك تصدرت تريند موقع يوتيوب في الإمارات فور طرحها هناك على تطبيق الفيديوهات الشهير.

أغنية «انت الحظ» كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.