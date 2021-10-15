بيت ثقافة كبريت يسرد قصصا للأطفال

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية التوعوية بفرع ثقافة السويس، بإقليم القناة وسيناء الثقافة برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقام بيت ثقافة كبريت بالقطاع الريفي، محاضرة بعنوان «الوقاية من الأمراض المعدية» حاضرتها انتصار عطية.

دارت المحاضرة حول الأمراض المعدية والتى تبدأ عند دخول أجسامِ غريبة ملوثة إلى جسم الإنسان وهى «جراثيم، أو فيروسات، أو فطريات، أو طفيليات»، حيث انتشر في الأعوام السابقة عدد كبير من الأمراض المعدية مثل الزكام والإنفلونزا وغيرها الكثير، وقد عملت مسبباتها على تطوير نفسها، ونتج عن ذلك أمراض معدية ضارة جداً وخطيرة ومنها ما ينقل من خلال الهواء وعند مصافحة المريض أو ملامسته بشكل مباشرة، ومنها ما ينقل عبر طرق أخرى، وعن كيفية الوقاية يجب استخدام الأدوية واللقاحات بشكل صحيح، والمحافظة على اللقاحات في وقتها؛ بينما أقامت مكتبة نادي الشرطة الفرعية سرد حكي لكتاب بعنوان «كُلني يا مولاي» من سلسلة كليله ودمنه، وفي بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي تم عرض فيلم سينما أطفال بعنوان الإخوة الثلاثة.