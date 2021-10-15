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حسام موافي يحذر: لو متنكد في الشغل وبتكرهه هيجيلك ضغط ()

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حسام موافي يحذر: لو متنكد في الشغل وبتكرهه هيجيلك ضغط (فيديو) حسام موافي يحذر: لو متنكد في الشغل وبتكرهه هيجيلك ضغط ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الشخص الذي يكره وظيفته ويشعر بالنكد خلال ساعات العمل أو لا يشعر بالراحة في بيته أمر خطير مما يصيب الإنسان بارتفاع الضغط.

أضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الإنسان المتكررة تؤدي إلى إحداث تغييرات في الجسم وتجعل ذلك الشخص بأن يكون مريض ضغط.

حذر الدكتور حسام موافي من الضغط النفسي المستمر، الأمر الذي قد يصل بالإنسان إلى الإصابة بمرض الضغط، حيث يلجأ ذلك الشخص إلى شرب السجائر والشيشة والقهوة الأمر الذي يفاقم من الأزمة.

تابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن أكثر منطقة من السكان مصاب مواطنيها بالضغط العالي في منطقة الجنوب في الصعيد أعلى من الإسكندرية ودمنهور وطنطا.

المصرى اليوم

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