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تركي آل الشيخ: «موسم الرياض موسمنا كلنا وما راح ننجح بدونكم»

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تركي آل الشيخ: «موسم الرياض موسمنا كلنا وما راح ننجح بدونكم» تركي آل الشيخ: «موسم الرياض موسمنا كلنا وما راح ننجح بدونكم»

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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ، الشكر لمحمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، بعد دعمه اللامحدود لإقامة موسم الرياض 2021.

غرد تركي آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يشكر ولي عهد السعودية، على دعمه إقامة موسم الرياض 2021، قائلاً: «كلمة من القلب للقلب.. الموسم هذا موسمنا كلنا وما راح ننجح بدونكم».

كما كتب تركي آل الشيخ: «أهلًا وسهلًا بكم في مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021.. يوم 20 أكتوبر نعيش ليلة تتعدى الخيال.. ومعها أول حفلة عالمية من Pitbull»

كان تركي آل الشيخ، أعلن في مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات موسم الرياضي يوم 20 أكتوبر 2021، وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، حيث من المقرر أن مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.

كما كشف عن إقامة مباراة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيور الأرجنيتني، في كأس ماردونا يوم 25 اكتوبر الجاري. وسيتم أيضًا إقامة أضخم حفل في ألعالم العربي، لتكريم الفن والفنانين «Joy Awards».

وأعلن تركي آل الشيخ، أيضًا في وقت سابق، عن عرض مسرحية سلام مربع للنجم محمد هنيدي، كأولى مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي بتاريخ ٢٦ أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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