ورش رسم وتلوين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالوادي الجديد

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة، عدة أنشطة فنية وثقافية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ومكتبة الطفل والشباب بباريس وبيت ثقافة المنيرة ورشة فنية عن إنتصارات السادس من اكتوبر، بينما أعدت مكتبة شرق بولاق مجلة حائط بعنوان «ابطال أكتوبر»، إلى جانب ورشة حكى بعنوان «نصر أكتوبر يوم العزة والكرامة» وببيت ثقافة الراشدة، كما تم تنفيذ ورشة حكى بعنوان «الوادى في عيون اطفالنا» بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

أقامت مكتبة شرق بولاق محاضرة ثقافية بعنوان «قوافل التعمير» حاضرها عاطف كريم بجانب ورشة رسم وتلوين، كما نظم بيت ثقافة الجديدة محاضرة ثقافية بعنوان «الدروس المستفادة من حرب اكتوبر» حاضرها أحمد ذكى، ونظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة حكى عن «المولد النبوى» يجانب ورشة تلوين على الفخار وورشة اشغال يدوية، بينما ناقش بيت ثقافة ناصر الثورة كتاب بعنوان «أزمة الشباب وهموم مصرية» للمؤلفة نعمات احمد فؤاد، إلى جانب ورشة قص ولصق للاطفال، وناقش قصر ثقافة موط كتاب بعنوان «سقوط إسرائيل، تأليف بار.ى شميس.