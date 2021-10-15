أخبار عاجلة

أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ورش رسم وتلوين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالوادي الجديد

Print
ورش رسم وتلوين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالوادي الجديد ورش رسم وتلوين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان هشام عطوة، عدة أنشطة فنية وثقافية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ومكتبة الطفل والشباب بباريس وبيت ثقافة المنيرة ورشة فنية عن إنتصارات السادس من اكتوبر، بينما أعدت مكتبة شرق بولاق مجلة حائط بعنوان «ابطال أكتوبر»، إلى جانب ورشة حكى بعنوان «نصر أكتوبر يوم العزة والكرامة» وببيت ثقافة الراشدة، كما تم تنفيذ ورشة حكى بعنوان «الوادى في اطفالنا» بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

أقامت مكتبة شرق بولاق محاضرة ثقافية بعنوان «قوافل التعمير» حاضرها عاطف كريم بجانب ورشة رسم وتلوين، كما نظم بيت ثقافة الجديدة محاضرة ثقافية بعنوان «الدروس المستفادة من حرب اكتوبر» حاضرها أحمد ذكى، ونظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة حكى عن «المولد النبوى» يجانب ورشة تلوين على الفخار وورشة اشغال يدوية، بينما ناقش بيت ثقافة ناصر الثورة كتاب بعنوان «أزمة الشباب وهموم مصرية» للمؤلفة نعمات احمد فؤاد، إلى جانب ورشة قص ولصق للاطفال، وناقش قصر ثقافة موط كتاب بعنوان «سقوط إسرائيل، تأليف بار.ى شميس.

ثقافة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
من ضمنهم بني سويف.. 211 ألف عملية عيون من الأورمان لغيرالقادرين

من ضمنهم بني سويف.. 211 ألف عملية عيون من الأورمان لغيرالقادرين

«الأورمان» أجرت ١١٤٠٠ عملية عيون لغير القادرين بكفر الشيخ

«الأورمان» أجرت ١١٤٠٠ عملية عيون لغير القادرين بكفر الشيخ

المدينة.. بدء إجراءات نقل ورش وأنشطة "واحة العيون" إلى مقرها الجديد

المدينة.. بدء إجراءات نقل ورش وأنشطة "واحة العيون" إلى مقرها الجديد

برشلونة يضحي بقائد الفريق من أجل عيون كيسي ميلان

برشلونة يضحي بقائد الفريق من أجل عيون كيسي ميلان