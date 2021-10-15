حبس عاطلان حاولا ترويج ١٤٥٠٠ قرص مخدر شرق الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار عمر الركايبي، رئيس نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة لمحاولاتهما ترويج 14.5 ألف قرص مخدر بمنطقة المنتزة شرق المدينة.

تلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص في الإتجار بالاقراص المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، القي القبض على المتهمين حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة القسم.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 14،500 قرص مخدر ومبلغ مالى وعدة هواتف محمولة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.