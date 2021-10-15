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الجيش اللبناني يكثف إجراءاته عند مداخل بيروت

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الجيش اللبناني يكثف إجراءاته عند مداخل بيروت الجيش اللبناني يكثف إجراءاته عند مداخل بيروت

جي بي سي نيوز :- اتخذ الجيش اللبناني اليوم الجمعة، المزيد من الإجراءات عند مداخل بيروت الجنوبية وبشكل خاص في منطقة الطيونة التي شهدت أمس تبادلا لإطلاق نار بين مسلحين موالين لحزب الله ومعارضين له اوقعت العديد من القتلى والجرحى .
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية في بيروت، إن الجيش يواصل تحقيقاته ومداهماته لتوقيف المتورطين بإطلاق النار.
وفي السياق، اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم للبحث في إجراءات الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحؤول دون تجدد مثل هذه الأحداث من خلال الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية، وفق ما اشار بيان رسمي صادر عن الرئاسة اللبنانية.

--(بترا)

جي بي سي نيوز

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