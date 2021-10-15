وزير الشباب يفتتح ملعبا ومبني اداري وحمام سباحة بمركز شباب الحبانية

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الحبانية ، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة القاهرة، برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج.

تضمنت أعمال التطوير ورفع الكفاءة تطوير شامل للمبني الإداري، وافتتاح ملعب نجيل صناعي بنظام حق الإنتفاع، وتفقد منطقة إنشاء حمام سباحة تدريبي وملحقاته بنظام حق الإنتفاع أيضاً، وعقب الافتتاح شهد وزير الشباب والرياضة عروضاً لفرق الكاراتية وكرة القدم بالمركز وكذا عروض لفريق التايكوندو.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف محافظات الجمهورية، نظراً لاهميتها في رفع كاهل الأعباء المالية عن ميزانية الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، كما انها تمثل احد العناصر الاساسية لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.



أشار "صبحي" الي ان نظام حق الانتفاع يأتي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة في إشراك القطاع الخاص بالتنمية المجتمعية من خلال إنشاء وتطوير العديد من الملاعب وحمامات السباحة داخل مراكز الشباب للمساهمة في اداء مراكز الشباب لدورها التنويري والمجتمعي.



حضر افتتاح أعمال التطوير بالمركز كل من الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب والاستثمار، واللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، منال جمال مدير عام الادارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.



وكان وزير الشباب والرياضة قد استهل جولته التفقدية بمحافظة القاهرة بافتتاح أعمال تطوير مركز التكوين المهني بالساحل.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة التفقدية بمحافظة القاهرة افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة بمراكز شباب" عابدين وعين الصيرة"،وكذا افتتاح أعمال التطوير بنادي التجمع هايتس، بالإضافة الي افتتاح سفينة النيل للشباب العربي، وتختتم الجولة بحضور احتفال قبائل العائلات العربية باحتفالات نصر أكتوبر.