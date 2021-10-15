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«بطانة الفستان».. سبب سقوط لبلبة على مسرح افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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«بطانة الفستان».. سبب سقوط لبلبة على مسرح افتتاح مهرجان الجونة السينمائي «بطانة الفستان».. سبب سقوط لبلبة على مسرح افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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حرصت الإعلامية بوسي شلبي على طمأنة جمهور ومحبي الفنانة الكبيرة لبلبة على حالتها الصحية، بعد سقوطها على مسرح البلازا، أمس، عقب حديثها عن أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم.

ونشرت بوسي شلبي مقطع عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو، يجمعها بلبلبة، من فعاليات ثاني أيام الجونة السينمائي، قائلة: «لبلبة زي الفل، وبطمنكوا عليها».

كما أوضحت لبلبة سبب سقوطها على المسرح، قائلة: «بطانة الفستان اشتبكت مع الحذاء، وأنا الحمدلله زي الفل».

وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان على رأسهم: يسرا، درة، أمينة خليل، داليا البحيري، جميلة عوض.

المصرى اليوم

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