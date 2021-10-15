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استعرض المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- تجربة مصر في تنفيذ مبادئ لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة للحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة خلال مؤتمر «إطلاق تقاريرالدول الأفريقية حول الحوكمة» المنعقد بنيروبي بدولة كينيا.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المؤتمر ناقش سياسة مصر في التعامل مع تداعيات COVID-19 مؤكدة أنه على الرغم من الصدمة السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب «كوفيد»، كانت مصر من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت نموا إيجابيا في عام 2020 وذلك وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، منوهة أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا في اتخاذ التدابير الخاصة بالمرأة في مواجهة تداعيات الفيروس حيث اتخذت الدولة 21 تدبيرا لدعم المرأة، وكان مجموع التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس عدد 437 إجراء.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون المحتملة مستقبلا مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أوضحت شريف أنها تتمثل في تنظيم ورش عمل مشتركة لبناء القدرات، دعم الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المبادئ في أفريقيا، تطوير مجموعة أدوات لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة لتطبيق المبادئ في السياق المصري، تنظيم ورش عمل إقليمية حول موضوعات منها استراتيجية مكافحة الفساد، مبادرة كن سفيرا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال البحوث حول الحوكمة في أفريقيا والتعاون البحثى في المجله الجديدة العلمية للمعهد ( الحوكمة من أجل التنميه المستدامه) والتى سيطلق المعهد العدد الأول لها هذا الشهر.

وخلال المؤتمر استعرضت د. حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقي بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة NIGSD))، تجربة مصر في تطبيق مبادئ لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة بمحاورها الثلاثة الفعالية، والمسائلة، والشمولية، مشيرة إلى جائزة مصر للتميز الحكومى، برامج التدريب وجها لوجه، برامج بناء القدرات عبر الإنترنت، مشروع العاصمة الادارية الجديدة، دور وأهداف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولجنة خبراء الحوكمة، فضلا عن تسليط الضوء على لوحة معلومات مرصد أهداف التنمية المستدامة، التقرير الإحصائي الوطني لرصد أهداف التنمية المستدامة، المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

كما تطرقت رزق إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (NACS)، تطبيق شارك 2030 (ساهم 2030) وخطة المواطن، مدونة قواعد السلوك (2019-2022)، إلى جانب عرض دور وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الإرشاد بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، مبادرة حياة كريمة، علاوة على البرامج التدريبية التي تنفذ من خلال شبكة تنمية مثل تدريب الموظفين العاملين في مجال التنمية المستدامة، وبرنامج تمكين المرأة الأفريقية، وورش العمل المستمرة حول التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.