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أردوغان يعلن الكفاح بشكل مختلف ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا

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وقال أردوغان في كلمة للصحفيين، اليوم الجمعة: "كفاحنا في سوريا سيستمر بشكل مختلف للغاية في الفترة المقبلة. سنتعامل بشكل مختلف مع هذه التنظيمات وسنحاربها بقوة"، مشددا على أن صبر تركيا قد نفد بعد مقتل العديد من المدنيين ورجال الأمن جراء هجمات هذه التنظيمات.

© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIR

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد أن تركيا ستقوم باللازم في المكان والزمان المناسبين لوقف الهجمات الإرهابية التي تهددها من شمالي سوريا.

وشدد على أن تركيا لم ولن تسمح إطلاقا بإنشاء ممر إرهابي، وأنه سيتم القضاء على كل من يسعى من "بي كا كا/ي ب ك" للقيام بذلك.

وذكر أنه تم تحييد 18 ألفا و609 إرهابيين في العمليات المكثفة التي بدأت في 24 يوليو/ تموز 2015، لافتا إلى تحييد 2201 إرهابي منذ مطلع العام 2021.

وحول الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن شمالي سوريا، قال أكار: "نحن كتركيا نقوم بواجبنا على أكمل وجه ونفي بالتزاماتنا".

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تتحملان مسؤولية الهجمات التي تستهدف بلاده من سوريا.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد العقوبات المفروضة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا عام 2019 عاما آخر.

واعتبر بيان البيت الأبيض أن "(أعمال التركية) تعرض المدنيين للخطر وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا تزال تشكل خطرا غير عادي على الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة".

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