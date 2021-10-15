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وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى

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وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى

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استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بوتابورن إيوتوكسان، سفيرتايلاند بالقاهرة لبحث ومناقشة مجالات جذب المستثمرين التايلانديين للاستثمار في .

ورحبت السعيد- حسب بيان لوزارتها الجمعة- بزيارة السفيرواستعرضت الجهود المصرية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة كوفيد – 19، وتخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة ودعم القطاعات المتأثرة ومساعدة العمالة غير المنتظمة، مما ساهم في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الحكومة تولي الأولوية للسياسات الداعمة للاقتصاد الأخضر، موضحة دور الوزارة في ملف الاستثمارات العامة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، كما أشارت إلى دورالجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصندوق مصرالسيادي، ودورالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

من جانبه أشاد السفيرالتايلاندي بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في مصرخلال الفترة السابقة، وأبدى رغبته في تفعيل التعاون في المجال الاقتصادي حيث أن مصربلد واعدة فيما يتعلق بفرص ومستقبل الاستثمار، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة. وأوضح أن المجالات التي سيرغب المستثمرين التايلانديين في الاستثمار فيها في مصرهي المجالات الزراعية والطاقة الشمسية.

وأشارالجانبان إلى التاريخ الطويل للعلاقات المصرية التايلاندية والتفاهم المشترك على كل الأصعدة، وإلى اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين لمتابعة تفعيل أوجه التعاون، كما تمت الإشارة إلى اللقاءات رفيعة المستوى التي تجمع بين الجانبين بصفة دورية ومن بينها المقابلة الأخيرة التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح ورئيس الوزراء التايلاندي في الصين.

المصرى اليوم

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