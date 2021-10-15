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شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة انخفاضًا كبيرًا، لتعوض جزءًا من الإرتفاع الكبير فى أسعار الذهب أمس الخميس.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى البورصات العالمية فى آخر أيام العمل خلال الأسبوع الجاري للتعاملات الفورية والآجلة.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 فى السعودية يوم الأربعاء الماضي 185.57 ريال سعودي، وارتفع أمس الخميس إلي 189.79 ريال، وانخفض اليوم إلي 187.89 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 فى السعودية يوم الأربعاء الماضي 1484.52 ريال سعودي، وارتفع أمس الخميس إلي 1518.28 ريال، وانخفض اليوم إلي 1503.09 ريال.

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة انخفاضًا كبيرًا، وبلغ سعر جرام الذهب ما يلي:

انخفض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 إلي 214.73 ريال سعودي أو 57.26 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 إلى 187.89 ريال أو 50.10 دولار.

ووصل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 18 اليوم إلى 161.05 ريال أو 42.95 دولار.

وانخفض سعر بيع أونصة الذهب في السعودية إلى 6675.75 ريال أو 1781 دولار

وبلغ سعر شراء أونصة الذهب اليوم 6682.50 ريال أو 1782 دولار

سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 214 ألفًا و727 ريال أو 57 ألفًا و260 دولار.

سعر جنيه الذهب عيار 21 (8 جرامات) في السعودية 1503.09 ريال 400.82 دولار.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 (أوقية) 6678.75 ريال 1781 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 أوقية 33 ألفًا 394 ريال أو 8905 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية10أوقية 66 ألفًا و788 ريال أو 17810 دولار.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة

انخفضت أسعار الذهب عالميًا اليوم في البورصات العالمية، وسط أخبار مؤثرة على قيمة الدولار الذى يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب.

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم تشريعًا يرفع سقف الاقتراض الحكومي بمقدار 480 مليار دولار ليصل إلي 28.9 تريليون دولار.

وتكشف الحكومة الأمريكية اليوم بيانات مبيعات التجزئة عن الشهر الماضي وسط توقعات عن تراجعها.

انخفض سعر الذهب للعقود الفورية اليوم فى الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية بنسبة 0.85% ليصل إلى 1780.61$.

وانخفضت أسعار الذهب للعقود الآجلة فى نفس التوقيت بنسبة 0.90% ليصل سعر الذهب إلى 1781.75$.

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