نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يستعرض مشروع موازنة الاتحاد لعام 2022

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استعرضت الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مشروع موازنة الاتحاد لعام ٢٠٢٢، إضافة إلى الإجراءات والجهود التي تمت في سبيل إعداد الموازنة، معربة عن تقديرها لجهود وزارة المالية في تحسين وحوكمة وإدارة موازنة الاتحاد الأفريقي من خلال دورها البارز في أعمال لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» عبر «الفيديو كونفرانس»، وسط أهمية الاستمرار في توحيد الجهود الأفريقية الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات القارية الطبيعية والبشرية.

وبذلت لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» ولجنة الخبراء التابعة لها، جهودا في إعداد موازنة الاتحاد الأفريقي ٢٠٢٢ التي تم اعتمادها خلال هذا الاجتماع حيث عكست جهود تعظيم الاستفادة من الموارد، وترشيد النفقات، على نحو يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كان قد تم إنشاء لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» عام ٢٠١٦ من قِبل جمعية رؤساء الدول والحكومات، بتفويض واسع للمشاركة في الإشراف على عمليات الميزانية القانونية للاتحاد الأفريقي والصندوق الاحتياطي، وتضم لجنة وزراء المالية الأفارقة ١٥ دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي: مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.