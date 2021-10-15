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جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب

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جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى لبندقية ضغط هواء وعدد من الطائرات اللاسلكية والهواتف المحمولة وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لعدد 12 راكبا قادمين من والكويت والإمارات وبالتفتيش تم ضبط 4 طائرات لاسلكية ومستلزماتها وجهاز لاسلكي و15 هاتف محمول ماركة آيفون وبندقية ضغط هواء و220 ساعة يد حريمي و213 عبوة أدوية بشرية و79 علبة مبيدات حشرية و7660 قطعة ملابس جاهزة و8 بلاي ستيشن 498 قطعة مستحضرات تجميل.

وبلغت جملة التعويضات 1490814 (مليون و490 ألفا و814 جنيها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب، مدير إدارة الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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