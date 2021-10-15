الضرائب: أكواد جديدة لكبار الممولين المنقولين من مأمورية الشركات المساهمة

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قرر رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، قيام مركز كبار الممولين بالعمل غدا السبت الموافق ١٦ أكتوبر في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز.

ومن المقرر أن يتم شرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لكبار الممولين المنقولة ملفاتهم وتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم، تيسيرا عليهم وإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ ٤٩٣ شركة .

وأفاد بيان للمصلحة- الجمعة- بأن مأمورية الشركات المساهمة قامت بارسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركزكبار الممولين.