غرفة منتجات الأخشاب تكرم عدد من الصناع خلال معرض تراثنا 2021

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كرم أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، عددا من مصنعي الأثاث المشاركين بمعرض تراثنا في دورته الثالثة 2021، بالإضافة للمشاركين بالمعرض من طهطا في سوهاج ضمن جناح تنمية التكتلات الاقتصادية، لتميزهم في تصنيع قطع أثاث والمشاركة بها في معرض تراثنا 2021.

وتم منح العارضين المشاركين شهادات تقدير مع تحفيزهم لتعلم كل ما هو جديد في سوق الاثاث المصري مع تقديم كامل الدعم من الغرفة.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم إن ذلك يأتي في إطار تشجيعها لمصنعي الأثاث ودعم الورش الصغيرة في كل محافظات مصر.

وأكد المهندس أحمد حلمي استعداد الغرفة للتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومحافظة سوهاج وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على نجاح برنامج تنمية تجمع مصنعي الأثاث في طهطا والـذي يأتي ضمن مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر والـذي يتم تمويله من بقرض من البنك الدولي.

وتهدف مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية إلى تنمية عدد من التكتلات الحيوية والواعدة في محافظتي سوهاج وقنا.

يذكر أن الغرفة تشارك في معرض تراثنا في دورته الثالثة 2021 بجناح تم تصميمه ليناسب فاعليات المعرض الذي يضم أكثر من 40 قطعة أثاث وديكور لأكثر من 20 مصنعا من القاهرة، دمياط، سوهاج، وذلك على مساحة 182 مترا، وقد قامت الغرفة بدفع كافة تكاليف المعرض، ويأتي ذلك في إطار دعم تشجيع الغرفة لشباب الصناع وتعريف السوق المصري بمنتجاتهم الرائعة، وأيضا تعريف الصناع على كيفية تسويق منتجاتهم.

من جانبه قال المهندس أحمد حلمي – رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بأن مشاركة الغرفة بمعرض تراثنا هي المرة الثانية، منوها إلى أنها تأتي بغرض تشجيع الشباب المبدع في مصر على تسويق منتجاتهم المتميزة بمعرض مهم وفعال، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات شباب المصنعين ومدى إمكانياتهم في إنتاج منتجات متنوعة سواء كلاسيكية أو مودرن أو تراثية بالإضافة إلى منتجات الديكور والبراويز الخشبية.