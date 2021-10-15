ضبط لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك في الوادي الجديد

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قال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد إنه بالتفتيش على الثلاجات والمطاعم ومحلات السوبر ماركت ومطاعم النقابات تم ضبط عدد 4.900 كيلو كبده مجمدة متغيرة في الصفات واللون وبها سائل انفصالي وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و3.800 كيلو سجق بقري مجمد بدون أي بيانات ومجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و450 جرام كبدة بقري مجمد متغيرة في اللون والصفات وبها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و32 قطعة بيف برجر ميتلاند بوزن 1.280 كيلو جرام منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالمضبوطات واحالته للنيابة العامة.

وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة للتفتيش على اللحوم بإدارة الخارجة قامت بالمرور على محلات الجزارة ومحلات بيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والداجني في سوق الخارجة القديم وتم خلال هذه الحملة التنبيه على أصحاب المحلات والجزارين بضرورة الالتزام بالارشادات والإجراءات الاحترازية واتباع طرق الحفظ السليمة لهذه المنتجات حفاظا على الصحة العامة والا سيعرض للمسائلة القانونية كما تم التاكيد على النظافة الدورية سواء الشخصية أو الخاصة بالمحلات التي سيتم بيع اللحوم بها.

ولفت إلى أنه تم تدشين حملة على منافذ الاسماك التي تقوم ببيعها الوحدات المحلية التابعة للمحافظة وذلك بهدف توقيع الكشف البيطري على الأسماك بمختلف أنوعها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى مضيفا أن المديرية تمكنت بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط سيارة محملة باسماك مجهولة المصدرومتغيرة الخواص وذلك قبل بيعها للمواطنين وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، لافتا إلى أن هذه الوقائع لايوجد بها تصالح لانها تمس صحة وامن المواطن .