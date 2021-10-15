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تنفيذ 83 ندوة توعية صحية لطلاب المدارس في الوادي الجديد

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تنفيذ 83 ندوة توعية صحية لطلاب المدارس في الوادي الجديد تنفيذ 83 ندوة توعية صحية لطلاب المدارس في الوادي الجديد

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قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، إنه تم تنفيذ نحو 83 ندوة صحية توعية لطلاب المدارس بقطاع تعليم المحافظة وذلك بالأسبوع الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن ذلك يأتى ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية ومجابهة والاجراءات الاحترازية للوقاية منه وطرق التعامل الآمن لمنع إنتشار العدوى، مؤكدا أنه تم تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس.

واستقبلت 468 مدرسة بالمراحل المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، يوم الاحد الماضى نحو 70 ألف طالب وطالبة في أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الأول، حيث تشهد المدارس هذا العام انتظاما وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبًا لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة الى حصول جميع المعلمين والمعلمات والعاملين بالحقل التعليمى على تطعيم لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأكد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المدارس استقبلت الطلاب فى أول أيام الفصل الدراسي الأول وفق الخطة الدراسية التي تم وضعها تتلائم مع الظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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