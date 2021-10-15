السيطرة على حريق بمخزن للبكرات اللاصقة في قليوب

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سيطرت قوات الإطفاء في القليوبية على حريق نشب في عقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب. انتقلت 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة دن خسائر بالأرواح

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق على مساحة 150 متر غير مأهول بالسكان ويستخدم كمخزن للبكرات اللاصقة بدون ترخيص، ملك «ب ز ش» 66 سنة بالمعاش وتبين أن الحريق نشب بكمية من البكرات اللاصقة الموجودة بالطوابق العلوية وأتت النيران على الكراتين المخزنة بالعقار، ولم ينتج عن الحريق أي اصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.