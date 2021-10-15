ضبط 13 طن سولار ومخلفات دواجن في حملة تموينية بالخانكة

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شنت مباحث التموين في القليوبية حملة على الأسواق وشوادر بيع السلع لضبط كافة صور الغش ومراقبة الأسواق أسفرت عن ضبط 13 طن سولار و250 شيكارة مخلفات دواجن، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يقيد شن حملة مكبرة على الأسواق بدائرة مركز شرطة الخانكة لمراقبة السلع والحد من المقلد منها ومجهول المصدر.

أسفرت الحملة عن ضبط 13 طن سولار ومخلفات مجازر مجهولة المصدر وبدون فواتير وبها تغيير في الخواص، عبارة عن 3 طن سولار داخل تنك تم تجميعها وتوفيرها من محطات الوقود، كما تم ضبط 250 شيكارة مسحوق مخلوط مخلفات مجازر الدواجن، تزن الواحدة منها 40 كيلو جرام بإجمالي وزن 10 طن مخلفات دواجن مجهولة المصدر وبدون فواتير، وجرى ضبط المدير المسؤول عن المصنع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 قضايا في مجال ذبح اللحوم خارج المجازر و5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر وتولت النيابة التحقيق.