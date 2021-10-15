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الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار بـ121 سيارة صرف صحي مزودة بـ«GPS»

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الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار بـ121 سيارة صرف صحي مزودة بـ«GPS» الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار بـ121 سيارة صرف صحي مزودة بـ«GPS»

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انهت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إستعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم الامطار بإدراج 21 سيارة جديدة بمنظومة تتبع السيارات «GPS» ليصبح إجمالي عدد السيارات التي تخضع للمراقبة وتحديد موقعها بدقة للتدخل الفوري أثناء النوات والأمطار 121 سيارة.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الشركة فعلت نظام تتبع السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التتبع الآلي للمركبات والحلول الأمنية الخاصة بإدارة أسطول السيارات.

وأضاف نافع، في بيان له، اليوم الجمعة، إن الخدمة تتيح للشركة متابعة السرعة ومعدل استهلاك الوقود، الأمر الذي ييسر عملية إدارة أسطول السيارات، خاصة مع جاهزية كافة المعدات والسيارات، وذلك استعدادا لموسم الشتاء.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، أنه جاري متابعة البؤر الساخنة- التي تشهد تجمعات للمياه أثناء تساقط الأمطار- إضافة إلى محطات الصرف، استعدادًا لموسم الأمطار.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشهر الجاري يشهد تقلبات مناخية وتساقط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية- وهو ما أكدته شركة الصرف الصحي.

المصرى اليوم

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