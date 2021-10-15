عالم بالأوقاف: النبي هو القدوة الكاملة والنموذج المثالي في السلوك

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قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس عيدا كما يردد البعض، موضحًا أن العيد سُمي بالعيد لأنه يعود مرة كل سنة، لكن رسول الله عليه وسلم يعيش بداخلنا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكاملة والنموذج المثالي في السلوك، وأصبح صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم ولا تقييم بعد الله سبحانه وتعالى.

وتابع مدير عام شئون المساجد، أن الله سبحانه وتعالى ذكر عدد الأنبياء بالأسماء وذكر صفاتهم التي تميز كل نبي، لكن كل المزايا جمعت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم.