أخبار عاجلة

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل صحة الشرقية يفاجئ وحدة طب أسرة ويوجه بإخلاء طرف فريق التطعيم لتغيبهم

Print
وكيل صحة الشرقية يفاجئ وحدة طب أسرة ويوجه بإخلاء طرف فريق التطعيم لتغيبهم وكيل صحة الشرقية يفاجئ وحدة طب أسرة ويوجه بإخلاء طرف فريق التطعيم لتغيبهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح الجمعة ، بالمرور المفاجئ علي وحدة طب الأسرة بهرية رزنة، لمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة ومركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة المستجد كوفيد١٩، والمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأثناء الزيارة تلاحظ عدم تواجد فريق التطعيم بالمركز، ووجه وكيل الوزارة علي الفور بإخلاء طرف الفريق، وتحويله إلى ديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لإعادة توزيعهم خارج الإدارة الصحية بالزقازيق، مشدداً علي مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، بتكليف فريق آخر للعمل بمركز التطعيم، وذلك في خلال دقائق، وتحت إشراف مدير الإدارة الصحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا

استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا

الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها

الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها

فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا