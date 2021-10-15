وكيل صحة الشرقية يفاجئ وحدة طب أسرة ويوجه بإخلاء طرف فريق التطعيم لتغيبهم

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح الجمعة ، بالمرور المفاجئ علي وحدة طب الأسرة بهرية رزنة، لمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة ومركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والمتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأثناء الزيارة تلاحظ عدم تواجد فريق التطعيم بالمركز، ووجه وكيل الوزارة علي الفور بإخلاء طرف الفريق، وتحويله إلى ديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لإعادة توزيعهم خارج الإدارة الصحية بالزقازيق، مشدداً علي مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، بتكليف فريق آخر للعمل بمركز التطعيم، وذلك في خلال دقائق، وتحت إشراف مدير الإدارة الصحية.