إزالة 17 حالة تعدي على منافع الري شمال الأقصر

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، بتنفيذ قرارات إزالة لعدد 17 كالاتي وهي عدد ١٠حالات مباني على مساحة 1688منها عدد 7 حالات زراعة على مساحة 12 قبراط داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى على منافع الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة الكرنك الغربية .

قاد الحملة العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف احمد جلال نائب رئيس المركز واحمد ابوعيش نائب رئيس المركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد انور محمد سكرتير القرية والمهندس محمد حسين مدير ادارة ري الاقصر والمشرف والمهندس حسام بدوي من هندسة ري الاقصر ووهبة الطاهر حسن مشرف ازالات والمهندس ابوبكرحجاجي مديرالادارة الزراعية بالمركز وتمت الاعمال بالتراضى التام مع المواطنين ومازال العمل مستمر على مدار الايام المقبلة .

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ القرارات لازالة التعديات على املاك الدولة حرم الري وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والتصدى للتعديات بكافة أشكالها وإزالتها من المهد وبالتنسيق مع وكيل اول وزارة الرى لقنا والمهندس صالح ابراهيم مدير إدارة ري شرق قنا.