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سيف زاهر يكشف الموقف النهائي بشأن رحيل ديانج عن الأهلي

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سيف زاهر يكشف الموقف النهائي بشأن رحيل ديانج عن الأهلي سيف زاهر يكشف الموقف النهائي بشأن رحيل ديانج عن الأهلي

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كشف الإعلامي سيف زاهر عن الموقف النهائي بشأن رحيل المالي اليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ودخل اللاعب المالي في الفترة الماضية اهتمامات عدد من الأندية الأوروبية على رأسها نادي جالاتا سراي التركي، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية: «ديانج تلقى عروضًا من بعض الأندية الأوروبية وبأرقام كبيرة جدًا، ولكن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر متمسك باستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة».

وأكد :«ديانج لن يرحل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل على أقل تقدير».

المصرى اليوم

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