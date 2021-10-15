قرار جديد من موسيماني بشأن ضم حراس جدد لـ الأهلي في يناير المقبل

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليلفزيونية: «على مسؤوليتي الشخصية النادي الأهلي تلقى خلال الـ48 ساعة الماضية ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع حراس مرمى، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة».



وأضاف :«وكلاء اللاعبين حصلوا على موافقة الحراس بشأن انضمامهم للأهلي»، مضيفًا :«الأهلي عرض الأمر على الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ولكن الأخير رفض فكرة التعاقد مع أي حارس مرمى في الفترة المقبلة»

وتابع :«موسيماني، أكد أن الفريق يمتلك أفضل حراس موجودين في مصر، وأنه لا يشعر بأي قلق على مركز حراسة المرمى حتى بعد اصابة محمد الشناوي، وغيابه عن الملعب لمدة لا تقل عن 4 اسابيع»، مؤكدًا أن على لطفي ومصطفى شوبير، يستطيعا تعويض غيابه».