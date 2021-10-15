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ضبط عاطل بتهمة التعدي جنسيا على فتاة في كفر الشيخ

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ضبط عاطل بتهمة التعدي جنسيا على فتاة في كفر الشيخ ضبط عاطل بتهمة التعدي جنسيا على فتاة في كفر الشيخ

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ألقى رجال مباحث مركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، الخميس، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، القبض على عاطل يقيم بإحدى قرى مركز مطوبس لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على فتاة، وحملها منه سفاحًا.


كان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ،قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية امن كفر الشيخ، بتلقي مركز شرطة مطوبس بلاغًا من «أ.ف»، في العقد السادس من عمره، فلاح، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز مطوبس، يتهم فيه «ر.ع.ف»، 17 عامًا، عامل، بالاعتداء على فتاة أجنبية جنسيًا، وحملها سفاحًا منه.


وكشفت التحريات أن الفتاة المجني عليها تحمل جنسية عربية، وتدعى «ج.ع.أ»، 17 عامًا، بعد حملها سفاحًا من المتهم طردها، ورفض الاعتراف بالحمل، وبعد ولادتها خلال أيام ماضية، رفض الاعتراف بنسب الطفل.


بعد إلقاء القبض على المتهم، أقر أمام الرائد أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، تحت إشراف ومتابعة العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، بمواقعتها جنسيًا برغبتها أكثر من مرة، وسبب رفضه الاعتراف بنسب الطفل لتعدد علاقاتها مع آخرين. وتحرر بذلك المحضر رقم 6888 لسنة 2021 إداري مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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