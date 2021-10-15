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رئيس الوزراء اليمني: الموقف الأمريكي الآن بخصوص اليمن ممتاز

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رئيس الوزراء اليمني: الموقف الأمريكي الآن بخصوص اليمن ممتاز رئيس الوزراء اليمني: الموقف الأمريكي الآن بخصوص اليمن ممتاز

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قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إنه لا يوجد عناصر فرقة تؤدي إلى تقسم اليمن إلى 7 دول، وهذا به مبالغة شديدة، لافتًا إلى أن الصراع في اليمن يكون في النهاية صراع على الموارد والسلطة، ولكن ذلك موجود في الكثير من الدول وليس اليمن فقط.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن النظام السياسي في اليمن إذا كان مستقرًا لن يكون هناك أي صراعات، ولكن البعض يغزو ذلك بأنه بسبب التدخلات الأجنبية، والتي أثرت بشكل كبير، ولكني أرى أن التدخل الإيراني هو الذي له الأثر الأكبر في السيطرة على اليمن.

وأوضح أنه كان بالإمكان السيطرة على الوضع في اليمن قبل تفاقمه، ولكن كان هناك تصلب في بعض الأمور وعدم حكمة أدت إلى تفاقم الوضع إلى ما هو عليه الآن، لافتًا إلى أن اليمن لم يعد قرى بسيطة كما كان من قبل في الخمسينات والستينات والسبعينات، ولا يمكن إعادة الماضي ولابد من التفكير في المستقبل.

وأشار إلى أن بناء الموقف الأمريكي مجددًا عبر المبعوث الخاص ساهم في المبادرة للسلام، لافتًا إلى أن منفتحة على إجراء نقاش في محاور معينة في عدد من الأمور، فلذلك الموقف الأمريكي الآن ممتاز، ومازلنا نريد المواقف الدولية سواء الأمريكية أو المجتمع الدولي أو الإقليمية لتشخيص الوضع في اليمن.

وتابع: على العالم أن يرى القضية اليمنية، والملف اليمني بأبعاده الحقيقية، موضحًا أن هناك تحرك وتمويل لأعمال معادية، ولكن هناك منظومة تحافظ على الأمن القومي، والسلم الدولي.

المصرى اليوم

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