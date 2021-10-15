للجمهور رأي آخر.. نجلاء بدر تهزم رانيا يوسف في سباق الفساتين الجريئة

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تعرضت الفنانة نجلاء بدر لانتقادات كبيرة بسبب ظهورها بفستان مكشوف ومثير خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي أمس، وتعرضت لهجوم كبير بعد صدمة جمهورها في إطلالتها الجريئة، لدرجة دفعت الجمهور إلى نشر كوميكس وصور لها بعد التلاعب في صورتها الأصلية ببرامج لتغطية الجزء العاري من جسدها وإكمال الفستان.

ورغم أن متابعي المهرجان كانوا في انتظار الفنانة رانيا يوسف المعروفة بإطلالاتها الجريئة في المهرجانات الفنية إلا أن نجلاء بدر تفوقت عليها هذه المرة.

وارتدت رانيا فستانا باللون الكحلي الغامق مفتوح من الساق وعاري الكتفين لكنه كان أقل جرأة من المتوقع من صاحبة الإطلالات الجريئة وواقعة البطانة الشهيرة التي أكدت سقوطها خلال فستان ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي من قبل.

رانيا يوسف

ولم تكن نجلاء ورانيا هما الأكثر جرأة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة بل ظهرت النجمة منة شلبي بفستان أبيض عاري من الوسط والتصميم نفسه لكن باللون الأسود ارتدته الفنانة تارا عماد.

وانتهى قبل قليل حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي والتي أقيمت في مسرح بلازا بمركز المؤتمرات بالجونة.