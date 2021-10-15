الآن.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي والفاتورة التفصيلية لشهر أكتوبر 2021 (الرابط)

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أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الأرضي مع بداية الساعات الأولى من يوم 15 أكتوبر 2021.

ويتم خلال فاتورة شهر أكتوبر المحاسبة عن استهلاك أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021.

وحددت الشركة جدول مواعيد السداد والسماح وقطع الخدمة في حالة سداد قيمة فواتير التليفون المنزلي.

وتقدم المصري اليوم لقرائها خدمة معرفة فواتير التليفونات، وتستطيع من خلال الدخول على الرابط الآتي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون .

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر طريقتين:

الطريقة الأولي عن طريق الضغط على الرابط بأعلي، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وستظهر قيمة فاتورة استهلاك التليفونات عن شهر أكتوبر 2021.

الطريقة الثانية هي الإتصال بالرقم المختصر للشركة من خلال التليفون الأرضي ومعرفة الفاتورة وهو رقم 19777.

جدول مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر2021

اصدار فاتورة التليفون 15 أكتوبر 2021.

انتهاء شهر السماح لسداد الفاتورة يوم 14 نوفمبر 2021 .

يوم 15 نوفمبر 2021 تحويل الخط للاستقبال فقط.

انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات يوم 14 ديسمبر 2021 .

يوم 15 يونيو 2021 يتم قطع الخدمة واحتساب غرامة تأخير على غير المسددين للفاتورة.

ما هي طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي المسموحة من شركة WE ؟

توجد عدة طرق يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021:

يمكن الدفع أون لاين عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE عبر نفس رابط الاستعلام بأعلي.

السداد في السنترالات.

الدفع عبر ماكينات ATM ببنكي الأهلي المصري و CIB .

مكاتب البريد المصري.

فودافون كاش.

خدمة مصاري.

فورى.

خدمة سداد.

خدمة Bee .

خدمة أمان.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

باقات فواتير التليفون الأرضي

توجد 3 باقات لخدمة التليفون المنزلي:

باقة we أرضي 20: وتقدم 120 دقيقة شهريًا.

باقة we أرضي 35: تقدم 2500 دقيقة للأرضي أو شبكة محمول WE للمحمول و1000 دقيقة للمحافظات.

باقة we أرضي 65: تقدم نفس خدمات وي 35 بالإضافة إلى 250 دقيقة لشبكات محمول فودافون أو اتصالات أو أورانج.

رابط خدمة الفاتورة التفصيلية

تستطيع الحصول على تفاصيل مكالمات المحافظات والخدمات الصوتية والمحمول من خلال خدمة الفاتورة التفصيلية.

وتصل الفاتورة على البريد الالكتروني أو الفاكس خلال مقابل جنيهين للفاتورة الشهرية أو6 جنيهات للفاتورة كل 3 شهور ويتم خصمهم من أول فاتورة.

ويمكن الحصول على تفاصيل الفاتورة عبر رابط الاستعلام عن الفاتورة التفصيلية.