رياح وأتربة وعودة ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من اليوم الجمعة إلى الأربعاء 20 أكتوبر المقبل

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 15 أكتوبر إلى الأربعاء 20 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

واعتبارا من الأحد يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كما تنشط الرياح الجنوبية على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والاتربة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 15 أكتوبر إلى الأربعاء 20 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الجمعة 15 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة السبت 16 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 37 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 17 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 18 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والصغرى 25 درجة.

ويتوقع أن يكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 88% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 85% إلى 90% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 40% إلى 55% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 35% إلى 40% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 15 أكتوبر إلى الأربعاء 20 أكتوبر 2021.

