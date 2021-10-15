إطلالة جريئة لـ تارا عماد في افتتاح «الجونة السينمائي» (صورة)

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أطلت الفنانة الشابة تارا عماد، بإطلالة مثيرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون النبيتي بتصميم وردة من العنق ومكشوف عند منطقة البطن.

تارا عماد

كما ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأسود تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف بشكل كبير عن منطقة الصدر.

الجمهور يعدل صورة نجلاء بدر

وأطلت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة أنيقة مميزة خطفت بها الأنظار، مرتديةً فستانا متداخل الألوان بالبيج مع البرتقالي ذات القماش التللي مكشوف الصدر المنفوش.