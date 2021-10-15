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أحمد السقا يكشف وصية والده له قبل وفاته: «خد كل حاجة من النجم إلا البعد»

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أحمد السقا يكشف وصية والده له قبل وفاته: «خد كل حاجة من النجم إلا البعد» أحمد السقا يكشف وصية والده له قبل وفاته: «خد كل حاجة من النجم إلا البعد»

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كشف الفنان أحمد السقا خلال تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، عن وصية والده الفنان صلاح السقا له قبل وفاته.

وذكر أحمد السقا أن والده حين كان في المستشفى قبل وفاته، دعاه إلى الغرفة التي كان يمكث فيها، وطلب منه غلق الباب. وسأله: «لماذا يسموك بالنجم؟».

ويروي أحمد السقا أنه ظن أن والده ليس في كامل وعيه، لذلك إجابة إجابات مرسلة: «قلت لوالدى النجم فوق في السماء ونحن مشهوين»، ليقاطعه والده، ويقول: «خد كل حاجه من النجم إلا البعد، خلى الناس تمد إيديها تطولك، ساعتها تبقى نجم»

وقام منظمو مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة بتكريم الفنان أحمد السقا وقدمت الجائزة الفنانة هند صبري. ويقام مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر

يطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة نجمة الجونة الخضراء والتي تُمنح للأفلام التي ترفع مستوى الوعي أو تشارك المعرفة حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية وأهميتها واستدامتها.

وتشمل لجنة التحكيم لهذه الجائزة الممثلة المصرية أروى جودة، والمعروفة بأدوارها في أعمال مثل «حجر جهنم» و«هذا المساء» و«أهو ده اللي صار»وهي من المهتمين بأمور البيئة وسبق أن مثلت في مسابقة «ميس إيرث» وحصلت على المرتبة الرابعة عالميًا. إضافة إلى المخرج كيفان مشايخ الذي بدأ مسيرته المهنية من خلال كتابة وإخراج وإنتاج فيلم «الحارس: أسطورة عمر الخيام»، كما تضم اللجنة رنا نجار الصحفية بجريدة الشرق، والتي عملت قبل ذلك بوكالة رويترز العالمية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في مصر.

وقبل افتتاح المهرجان بيوم اندلع ماس كهربائى في أحد المحال التجارية القريبة من ساحة مسرح بلازا، التي كان مقررًا أن يُقام عليها حفلا الافتتاح والختام، وسرعان ما أدى الماس إلى اندلاع حريق محدود، تصاعدت ألسنة لهبه رويدًا بمرور الوقت، ووقف الجميع عاجزين عن إخماده، لكن تصريحات المسئولين في مهرجان الجونة السينمائي 2021 أكدت أن الأضرار طفيفة.

المصرى اليوم

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