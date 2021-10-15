«الموسيقيين» عن حفل الجونة: قرار منع الغناء بـ«فلاشة» لا ينطبق على محمد رمضان

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أحيا الفنان محمد رمضان أغنية مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، تحت عنوان «جو البنات» بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان على طريقة «البلاي باك»، رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء بـ«فلاشة» وضرورة وجود عدد من الموسيقيين لا يقل عن 8 عازفين.

وقال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان محمد رمضان لا ينطبق عليه قرار الغناء بالفلاشة، موضحًا أن الأخير فنان استعراضي وليس مطربا غنائيًا.

وكشف أحمد رمضان في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» قائلا: «محمد رمضان وضعه مختلف، لانه مش مطرب هو فنان استعراضي وليس أكثر، وهو يهوى الغناء، وأغنياته تعتمد على الاستعراض وليس الغناء».

وأضاف: «محمد رمضان بيعمل حفلاته مش للغناء وهذا ليس عمله، هو طالع يعمل شو ليس أكثر، وقرار الفلاشة لا ينطبق على محمد رمضان».

ويعرض فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى على قناة ON E بشكل حصري. وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

وشهدت فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور كوكبة من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي.

ويتنافس على جوائز الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 16 فيلمًا روائيًا طويلا و23 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية. ويعرض خارج المسابقة 20 فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق المندلع ظهر أمس الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذي يقام عليه حفل الافتتاح، بعد إعادة عمال مدينة الجونة بريق الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من اندلاعه لاستعادة جاهزية قاعة المهرجان لاستضافة حفل الافتتاح.