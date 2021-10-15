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طارق شوقي: أزمة التكدس في المدارس سببها انضمام 800 ألف طفل سنويًا للمنظومة التعليمية

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طارق شوقي: أزمة التكدس في المدارس سببها انضمام 800 ألف طفل سنويًا للمنظومة التعليمية طارق شوقي: أزمة التكدس في المدارس سببها انضمام 800 ألف طفل سنويًا للمنظومة التعليمية

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، إن الوزارة تحاول تعوض التلاميذ عما فقدوه خلال العام والنصف السابق جراء جائحة المُستجدّ، خلال العام الدراسي الحالي.

وأضاف «شوقي» لبرنامج «يحدث في مصر»، أن هناك نغمة منتشرة هذه الأيام تتحدث عن»عجز المعلمين والمصروفات والتكدس داخل الفصول.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بعض مشاكل التعليم موروثة مثل التكدس في الفصول خاصة في ظل الانفجار السكاني، قائلًا: «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع ونحن تحكمنا ميزانية محددة».

ولفت «شوقي» إلى أن هناك 800 ألف طفل جدد ينضمون سنويًا للمنظومة التعليمية مما يسبب أزمة التكدس، مُشيرًا إلى أن هناك فرق كبير بين الحديث الموضوعي عن مشاكل التعليم ومن يسخر وينتقد ويهاجم ويتطاول.

المصرى اليوم

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