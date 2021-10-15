أخبار عاجلة

أخر تطورات غلق شارع الهرم ومطلع كوبرى الساحل وخطة كاملة للتحويلات المرورية اللازمة -
من أمام منزل إحدى ضحايا حادث الميكروباص بالمنيا ..ماتت مع والدها وأبنائها -
فيديو يوثق إحراق نساء "داعش" الأوروبيات لخيم في مخيم روج شرقي سوريا -
فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل) -
صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه -
الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات اليوم الخميس -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية -
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم: «عشان نحل مشكلة بنعمل حاجات مش في الكتالوج»

Print
وزير التعليم: «عشان نحل مشكلة بنعمل حاجات مش في الكتالوج» وزير التعليم: «عشان نحل مشكلة بنعمل حاجات مش في الكتالوج»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يعملون على حل مشاكل التعليم 365 يوما في العام، وبعض هذ المشاكل موروثة من سنوات سابقة.

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في » المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن هناك فرق بين الحديث الموضوعي عن مشاكل التعليم، ومن يسخر وينتقد ويهاجم، لافتا إلى أن الحديث عن التعليم على «السوشيال ميديا» كان هناك من يضغط على زر لترك الحديث عن الثانوية العامة والحديث عن تكدس الفصول والمعلمين.

وأضاف وزير التربية والتعليم: «عشان نحل مشكلة بنعمل حاجات مش في الكتالوج، وفي قرارات باخدها على مسئوليتي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟

تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر