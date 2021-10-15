وزير التعليم: «عشان نحل مشكلة بنعمل حاجات مش في الكتالوج»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم يعملون على حل مشاكل التعليم 365 يوما في العام، وبعض هذ المشاكل موروثة من سنوات سابقة.

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن هناك فرق بين الحديث الموضوعي عن مشاكل التعليم، ومن يسخر وينتقد ويهاجم، لافتا إلى أن الحديث عن التعليم على «السوشيال ميديا» كان هناك من يضغط على زر لترك الحديث عن الثانوية العامة والحديث عن تكدس الفصول والمعلمين.

وأضاف وزير التربية والتعليم: «عشان نحل مشكلة بنعمل حاجات مش في الكتالوج، وفي قرارات باخدها على مسئوليتي».