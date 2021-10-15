رئيس وزراء اليمن: انهيار العملة اليمنية يمثل للحوثيون اختبار شمشون

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قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، إنه كان واضحًا في دعوة جميع القوى السياسية للتوحد، ولابد أن تتحمل هذه القوى جزء من المسؤولية، منوهًا بأن المشهد في اليمن الآن يحتاج من الجميع أن يفكرون بطريقة مختلفة، لأن الحلول يمنية يمنية رغم وجود اتفاق الرياض.

وأضاف الدكتور معين عبد الملك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه على اليمنيين حل مشاكلهم بمساعدة العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية، موضحًا أن تدهور العملة اليمنية أمر معقد، مما يؤدي إلى انهيار العملة الوطنية.

وأشار إلى أن انهيار العملة اليمنية يمثل للحوثيون اختبار شمشون، حيث أن الهدف الرئيسي لهم هو شراء معدات عسكرية أو شراء ولاءات لدعمهم، وليس دفع رواتب أو تحسين معيشة اليمنيين، مضيفًا: نحن لا نستطيع أن نفعل مثلما يفعل الحوثيون لأننا دولة في النهاية، لابد أن تقوم بدفع مرتبات، وسداد الخدمات، وتحمل تبعات ما تحتاجه الدولة اليمنية.

وأوضح أن أثر تداعيات الانهيار الاقتصادي على كل اليمنيين مدمر إنسانيًا وله تبعات كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن الدول التي شهدت تفكك كان السبب فيها هو جهاز الدولة الذي يحافظ على مقدراتها.